Das Zirpen der Zikade

Susanne Seide muss wegen eines Insekts in den heimischen vier Wänden in Weimar Möbel rücken.

Wir haben neuerdings wieder ein Haustier. Leserinnen und Leser dieser Kolumne dürften ja wissen, dass wir unseren Kater Mr. Bean leider schon vor mehr als einem Jahr zu Grabe tragen mussten. Eine neue Katze? Nein. Wieder Verantwortung. Wieder die immer schwerer werdende Suche nach einer Katzen-Pension für die eigene Urlaubszeit.

Das neue Tier ist – vermutlich aus seiner wie aus unserer Sicht – versehentlich mit einer Kübelpflanze von der Terrasse, die ein Winterquartier brauchte, bei uns eingezogen. Und vermutlich ist es eine Zikade oder eine Grille – schließlich bin ich keine Entomologin, um das genau bestimmen zu können. Ergründet habe ich aber bereits, dass es sich um ein Männchen handeln muss, das ein Weibchen anlocken will.

Ende der vergangenen Woche habe ich das Insekt abends im Wohnzimmer zum ersten Mal gehört und war verwirrt. Was ist das für ein Geräusch? Es zirpt – ziemlich gleichmäßig, aber gleichmäßig nervend und so laut, dass bereits die Vermutung aufkam, das Tier lebe gar nicht im Erdgeschoss, sondern in der ersten Etage.

Nach mehreren verzirpten Abenden herrschte dann Ruhe. Ist das Insekt verhungert oder verdurstet? Nein, ist es nicht, denn am Dienstagabend legte es wieder los. Um die Herkunft des Geräusches zu lokalisieren, spitzte ich nicht nur die Ohren und ging langsam auf den Ausgangspunkt zu. Mit der Taschenlampe leuchtete ich hinter und unters Sofa, das leider keine Füße hat, sondern auf flachen Schienen steht, angesichts derer eigentlich nichts außer Staub zu erkennen war.

Jetzt steht die Entscheidung: Das riesige Sofa muss am Wochenende weg, also mühsam zur Seite geschoben werden. Drunter wird nach dem Insekt gesucht. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was ich sonst noch dort finde.