Ein Nachbar der Sirene in Niedergrunstedt wartet am bundesweiten Warntag vergeblich auf die angekündigten Warntöne.

Weimar. Neuere Anlagen blieben stumm, die ältere in Gaberndorf funktionierte dagegen, wurde aber als Fehler gewertet

Debakel der Sirenentöne am Warntag in Weimar

Die Teilnahme der Stadt Weimar am bundesweiten Warntag hat einige Tücken der Sirenenalarmierung zu Tage gefördert. Zum Beispiel in Gelmeroda. Punkt elf Uhr blieb die Sirene dort stumm und in der Viertelstunde danach ebenfalls. Im zuständigen Amt hatte das niemand registriert, aber Daniel Radecker vor Ort. Der stellvertretende Ortsteilbürgermeister wohnt direkt neben der Sirene und interessierte sich deshalb auch für ihr Funktionieren. „Am Sonnabend hat sie funktioniert“, sagt er, und das Amt betont später: Sie sei auch gewartet worden.