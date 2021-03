Besondere Vorkehrungen wegen Corona: ein Tisch für jeden Sitzungsteilnehmer im Bürgerzentrum in Krautheim.

Krautheim. Stadtrat Am Ettersberg gibt Haushalt inklusive des umstrittenen Projektes am Ende einstimmig grünes Licht.

Debatte um eine Gasse in Berlstedt

Eine Straßensanierung in Berlstedt und der Wegfall einer befristeten Stelle im Ordnungsamt: Diese beiden Punkte sorgten für die meisten Diskussionen, als der Stadtrat der Landgemeinde Am Ettersberg am Mittwoch im Krautheimer Bürgerzentrum über den Haushalt 2020 beriet.