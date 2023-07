Den Fächer nicht vergessen!

Susanne Seide und ihre Beziehung zu den Wedlern, die in Weimar zum Wandschmuck avanciert sind.

Meine Beziehung zu Fächern, also vermeintlich altmodischen Luftwedlern, darf durchaus als gestört bezeichnet werden. Denn ich ignoriere deren Besitz immer bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mal wieder einen gebrauchen könnte. Daraus ist über die Jahre eine kleine Sammlung geworden, die an meiner Schlafzimmerwand immer größer wird.

Das erste Exemplar kam als geschenktes Souvenir zu mir nach Hause – aus China. Dieser Fächer wanderte als Deko ins Wohnzimmerfenster. In meiner Erinnerung fand der erste eigene Kauf eines Fächers auf Kuba statt – und statt fein gefaltet kam er spartanisch als plattes Bast-Exemplar daher. So heiß wie da war es auch in Sevilla – kein Fächer dabei, ein neuer musste her, ein edler aus der spanischen Hofreitschule. Auch ein hölzerner aus einem Spazierstock- und Fächergeschäft aus Spanien ergänzte irgendwann die Sammlung.

Erinnert wurde ich daran, als bei einem Termin der Weimar GmbH ein gefalteter Fächer des Unternehmens auf einem Tisch lag. Zum Glück. Diesmal denke ich an meinen eigenen Fächer – heute Abend fürs Konzert auf der Seebühne!