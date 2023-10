Der Dichterfürst und seine letzte Liebe – eine Aufführung in Weimar

Weimar. Zwei Theaterstücke rund um Leben und Schaffen Goethes stehen auf dem Programm des Weimarer Theaters im Gewölbe.

Goethes Leben und Schaffen kommt im Theater im Gewölbe auf die Bühne. So steht am Mittwochabend, 11. Oktober, 21 Uhr, eine Aufführung von „Johann Wolfgang (74) und Ulrike (19)“ an.

Das Stück erzählt die Geschichte von Goethes letzter, unerfüllter Liebe zu Ulrike von Levetzow, die er in Marienbad kennenlernte. Regine Heintze inszeniert das Stück von Walter Hesse mit Anna Karjci und Detlef Heintze in den Rollen.

Am Donnerstagabend, 18 Uhr, schildert dann Lotte ihre Sicht auf „Die Leiden des jungen Werther“. Die Geschichte einer unglücklichen Liebe berührt bis heute Generationen. Doch wie sah Lotte, das Objekt von Werthers Anbetung, die Ereignisse?

Das Stück von Walter Hesse ist eine Spurensuche.