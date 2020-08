Der Diktatur mit dem eigenen Leben widersetzt

Weimar. Gedenken am Todestag in Buchenwald für den Reichstagsabgeordneten Rudolf Breitscheid

In der Gedenkstätte Buchenwald haben am Montag Vertreter der SPD Thüringen, der VVN / Bund der Antifaschisten und der Stadt Weimar an den Sozialdemokraten und Widerstandskämpfer Rudolf Breitscheid (1874-1944) erinnert. Der Reichstagsabgeordnete war bei einem Bombenangriff alliierter Fliegerverbände in Buchenwald am 24. August 1944 ums Leben gekommen.



Breitscheid gehörte dem Reichstag seit 1920 an, zunächst für die linke USPD, später für die SPD. Nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten ging er nach Frankreich, wo er später verhaftet und von der mit den Nazis kollaborierenden Vichy-Regierung an die Gestapo ausgeliefert wurde. Nach dem KZ Sachsenhausen wurde er mit seiner Frau 1943 nach Buchenwald ins „Sonderlager Fichtenhain“ gebracht. Es befand sich mitten im SS-Bereich, mit Baracken für prominente Insassen.

Der Angriff alliierter Bomber galt den Rüstungsbetrieben in Lagernähe und SS-Einrichtungen, die größtenteils zerstört wurden. Dabei kamen insgesamt 388 Häftlinge ums Leben; 2000 Menschen wurden verletzt. Eine Stele erinnert an den Barackenstandort und an Rudolf Breitscheid.

„Eine Diktatur braucht Mitläufer“, sagte der SPD-Landesvorsitzende Wolfgang Tiefensee. Deshalb gebühre Menschen besonderer Respekt, die sich wie Breitscheid widersetzt und dafür sogar ihr Leben in die Waagschale geworfen haben. Er griff damit die Worte von OB Peter Kleine auf, der daran erinnerte, dass auch heute noch das Leben von Menschen gefährdet ist, die sich für Frieden, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte einsetzen. Weimar bleibe dem Humanismus und der Menschenwürde verpflichtet.





Für die SPD Weimar nannte der Stadtrat und Landtagsabgeordnete Thomas Hartung Rudolf Breitscheid einen Politiker, der dafür stehe, was aus der Weimarer Republik geworden ist. Allerdings habe sich Breitscheid für parlamentarische Mehrheiten gegen die NSDAP eingesetzt. Solche Zusammenarbeit über politische Grenzen hinaus sei auch sein Vermächtnis.