„Der Froschkönig“ im Weimarer Galli-Theater

Weimar. Kleine und große Gäste können am Freitag, 18. Februar, um 16 Uhr das Märchen vom „Froschkönig im Galli Theater sehen.

Die Geschichte vom „Froschkönig“ zeigt das Galli-Theater am Freitag, 18. Februar, um 16 Uhr. Der Märchenspieler Krispin Wich erzählt den kleinen und großen Gästen von der schönen Prinzessin, die dem Frosch etwas versprechen muss, damit dieser ihre goldene Kugel aus dem Brunnen zurückholt. Als die junge Frau ihr Versprechen einlösen soll, wirft sie den Frosch aus Verzweiflung an die Wand. Doch am Ende geht alles gut aus.