Der Frühling und sein Band

Jens Lehnert über gute Bekannte im Weimarer Stadtbild.

Na, das war doch ein perfekter April-Tag am Mittwoch. Kalter Regen am Morgen, dann dichter Schneefall gegen Mittag und schließlich Sonne und strahlend blauer Himmel am Nachmittag. Und das, obwohl der kalendarische Frühlingsanfang doch erst am Montag kommender Woche wartet. Dann darf der alte Mörike wieder herhalten: „Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte...“

Obwohl, da war doch was: Montag, Weimar, flatternde blaue Bänder? Das gereicht dem Frühling wohl eher nicht zu Positiv-Werbung – vielleicht aber der Rest der Woche. Dann wird es in Weimars Stadtbild nämlich nicht blau, sondern grün.

Nach pandemiebedingter Pause kommt die Bundestagsfraktion der Bündnis-Grünen – wie seit 2010 mehr oder weniger regelmäßig – in der Thüringer Kulturstadt erneut zu einer Klausur zusammen. Sie findet von Dienstag bis Donnerstag, 21. bis 23. März, statt – diesmal nicht wie bis dato im Seminargebäude der Weimarhalle, sondern im Mon Ami.

Erwartet werden dazu unter anderem die Fraktionsvorsitzenden Britta Haßelmann und Katharina Dröge sowie die Bundesminister Annalena Baerbock und Robert Habeck. Zum Rahmenprogramm gehören Stadtrundgänge und Empfang in Tiefurts Alter Remise. Dort könnte dann auch Mörike wieder ins Spiel kommen. Denn: „Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land.“