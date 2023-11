Der hohe Norden zu Gast in Weimar

Weimar. Mon Ami blickt auf das 11. Playground Festival zurück, das am Wochenende historische Folkmusik in allen Facetten feierte.

Schlüsselfiedel, Viola da Gamba und Blockflöte – dass es sich hervorragend zu Alter Musik jammen lässt, bewiesen am Freitagabend die Macher des Playground Festivals im Mon Ami. Das Wochenende über widmete man sich der historischen Folkmusik in Spiel, Tanz und Gesang. Nach dem Auftaktkonzert der Playfords wurde zur Jam Session geladen. Dazu tanzten die Zuhörenden in angemessener Manier. Höhepunkt war das Konzert der schwedischen Kombo Ulrika Bodén, Ahlberg, Ek & Roswall am Samstagabend.