„Der letzte Held“ im Galli-Theater

Zwar bündelt das Kinder-Sommertheater des Galli Theaters im Kulturhof des Mon Ami vom 17. bis 23. August viel Kraft: Gleichwohl vergessen die Akteure des Galli-Theaters ihre erwachsenen Zuschauer nicht: So steht am Dienstag, 18. August, „Orpheus – One Man Musical“ auf dem Spielplan des Theaters an der Windischenstraße 4. Am Mittwoch, 19. August, wird der „Froschkönig für Erwachsene“ gegeben. „Der letzte Held“ bringt die Nibelungen kurz und knapp am 20., 21. und 22. August auf die Bühne. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.