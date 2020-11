Neben dem Ettersberg gilt die Ilmaue bei Ehringsdorf, in der sich die beiden Brauereiteiche befinden, als das am hochrangigsten geschützte Stück Natur der Stadt Weimar. Sie ist als Fauna-Flora-Habitat und als Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Seit 2004 steht das Areal im Status eines Geschützten Landschaftsbestandteils.

Dennoch vollzieht sich hier seit Ende September massives Baugeschehen. Um den Lebensraum für geschützte Insekten, Amphibien, Vögel und mit der Ringelnatter selbst für eine Reptilienart zu erhalten, lässt die Stadt die Teiche entschlammen und baulich so ausstatten, dass die Gewässerpflege künftig leichter zu bewerkstelligen ist.

30 Jahre ist es her, dass die Brauereiteiche zuletzt ausgebaggert wurden. Seither haben Einspülungen bei Hochwasser, Laub und Totholz die Schicht der Ablagerungen neuerlich wachsen lassen.

Mit dem Gedanken, hier wieder tätig zu werden, trägt sich die Stadt seit fünf Jahren. Nun erhielt sie aus dem europäischen Efre-Programm die erhoffte Förderung von EU, Bund und Land, die die Kosten zu 100 Prozent tragen.

Die Stadt muss strengim Kostenrahmen bleiben

Dass sich Weimar den Eigenanteil sparen kann, erfordert es von der Stadt allerdings auch, streng im Rahmen der veranschlagten halbe Million Euro zu bleiben. Um diese Kostenvorgabe erfüllen zu können, mussten die Leistungen zwei Mal ausgeschrieben werden.

Den Zuschlag für den Auftrag erhielt die Firma RK Landschaftsbau Dittersdorf. Den größten Teil der annähernd 2700 Tonnen Schlamm hat sie bereits entfernt. Den Aushub, dessen biologische und chemische Unbedenklichkeit geprüft wurde, bringen Lastwagen bis nach Roßleben, um damit eine dortige Altdeponie abzudecken.

Die Teiche erhalten innerhalb dieser Maßnahme auch Betoneinbauten mit Schiebern, sogenannte Mönche, mit denen sich der Zu- und Abfluss des Wassers regulieren lässt. Das soll unter anderem dabei helfen, das Schilf besser schneiden zu können und dessen Ausbreitung aufs nötige Maß zu begrenzen. Bis Ende Februar sollen die Arbeiten so weit gediehen sein, dass die Teiche wieder mit Wassergefüllt werden können. Denn dann steht die Laichzeit der Amphibien ins Haus. Bis zum Mai soll schließlich die gesamte Maßnahme inklusive aller erforderlichen Rückbauten abgeschlossen sein.

Wohl bis zum Frühjahr müssen sich auch Radfahrer, Spaziergänger, Jogger und sonstige Passanten gedulden, um den gesperrten Ilmtalradweg zwischen Ehringsdorf und Taubach wieder nutzen zu können. Er ist zurzeit ausschließlich Lastwagen und Baumaschinen vorbehalten, die die Teiche nur über den Weg von der Kippergasse her erreichen können. Radfahrer und Fußgänger werden über den ausgebauten Weg entlang der Taubacher Straße umgeleitet.

An das ausgeschilderte Verbot hält sich dieser Tage allerdings längst nicht jeder. „Mich ärgert die fehlende Akzeptanz in der Bevölkerung", sagte Weimars Grünflächenamtsleiter Marc Friedrich. Regelmäßig seien die Bauzäune umgeworfen, die den Weg nach Feierabend und an den Wochenenden sperren sollen. Immer wieder deuteten Fahrradspuren und selbst Pferdekot darauf hin, dass hier unerlaubt Leute unterwegs seien. Auf beschmierte Schilder und sogar auf Fälle von Diebstahl verweist Bauleiter Alexander Greiner ebenso.