Der Park als Lern- und Erfahrungsraum

Im Rahmen einer Ringvorlesung wird der Park an der Ilm in diesem Sommersemester an der Bauhaus-Universität Weimar zum Gegenstand für einen fachübergreifenden Diskurs: Unter dem Titel „Heterotopie Ilmpark“ treten Lehrende aller Fakultäten der Bauhaus-Uni in fünf öffentlichen Veranstaltungen in einen Diskurs über lokale und globale, künstlerische und wissenschaftliche, ökologische und technische Themen und Herausforderungen. Die erste Online-Vorlesung findet am Mittwoch, 13. Mai, um 18 Uhr statt.

Für die Weimarer Stadtgesellschaft ist der Park an der Ilm ein wichtiger Rückzugsort, um der häuslichen Isolation temporär zu entkommen. Doch auch sonst nimmt der Park vielfältige Funktionen ein, ob als sozialer Raum, Ökosystem, Archiv oder Lernort. Ziel des fachübergreifenden Austauschs ist es, die Qualitäten des Parks neu zu erfahren und zu durchdringen. Vor allem seine Qualitäten als Lern-, Erfahrungs- und Forschungsraum stehen dabei im Vordergrund.

Die Ringvorlesung findet in Kooperation mit der Klassik Stiftung statt, die 2021 ihr Themenjahr „Neue Natur“ unter anderem mit einem temporären Pavillon im Park an der Ilm verorten wird und die Veranstaltungsreihe auch als Vorbereitung auf dieses „Grüne Labor“ nutzen möchte. Alle Interessierten können die Vorlesung über die Lernplattform der Universität im Livestream verfolgen und sich online in die Diskussion einbringen.

Weitere Infos und Zugang: www.heterotopie.eu