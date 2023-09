Der Sieger der Herzen

Susanne Seide erinnert sich gerne an einen besonderen Sommerhit.

Statt am Freitagabend den dritten Krimi in Folge zu gucken, lief bei uns am Wochenende eine musikalische Ranking-Show, die dieses Mal den Sommerhit der 1990er-Jahre gesucht hat. Das konnte doch nur „Macarena“ von Los Del Rio aus dem Jahr 1996 sein, davon war ich überzeugt. Sicherlich, weil ich mit dem Song in der damals noch demokratisch anmutendem Türkei eines der coolsten Erlebnisse hatte, daran denke ich heute noch so gerne, Gänsehaut.

Auf einem großen Platz in Alanya lief der Song, zwei wie die Sänger des Hits ältere Männer standen auf und tanzten die Choreo zum Lied, die wohl damals alle kannten. Die Leute auf dem Platz tanzten mit und tobten, unbändige Lebensfreude ließ gefühlt das Pflaster beben.

Wenn Sie mitgetanzt haben, finden Sie das vielleicht auch toll: Selbst 27 Jahre danach kennen junge Leute von heute noch den richtigen Hüft- und Armschwung. Ich übe also mal wieder zu „Dale a tu cuerpo alegria, Macarena. Hey Macarena!“ Gewonnen hat übrigens „Sweat“ von Inner Circle. „Macarena“ landete auf Platz drei – und bleibt mein Sieger der Herzen.