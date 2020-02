Zum letzten Mal zeigt das Weimarer Stellwerk-Theater am Freitag die Inszenierung "Tiere essen".

Weimar. Seine Inszenierung „Tiere essen“ führt das Weimarer Stellwerk-Theater am 28. Februar letztmals auf.

Der Spiegel des Fleischkonsums

Die Inszenierung des Weimarer Stellwerk-Theaters „Tiere essen“ nach dem viel diskutierten Buch von Jonathan Safran Foer kommt am Freitag, 28. Februar, um 19 Uhr zum letzten Mal zur Aufführung. In einem experimentellen räumlichen Aufbau setzt sich die dokumentarische, performative Theaterarbeit mit dem Thema Massentierhaltung und Fleischkonsum auseinander – ohne missionieren und abschrecken zu wollen. 2019 wurde die Produktion zum 24. Treff „Junges Theater in Thüringen“ nach Erfurt eingeladen. Regie führt Matthias Pick.

Karten können noch kurzfristig telefonisch unter 03643/490800 oder per E-Mail karten@stellwerk-weimar.de reserviert werden.