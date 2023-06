Design-Wettbewerb im Museum in Weimar

Weimar. Aus alt mach neu: Unter diesem Motto bietet das Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens einen Design-Wettbewerb und einen Kurs.

Vom 2. Juli bis 31. August ruft das Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens zu einem Design-Wettbewerb auf. „Aus alt mach neu“ lautet das Motto der Sonderausstellung. Unter dem Titel „Prähistorisch-Postdigital: Bauhaus meets Urgeschichte“ zeigen Studierende der Bauhaus-Uni Weimar vom 14. Juli bis 20. September Neuinterpretationen archäologischer Fundstücke. Auch Teilnehmer des Design-Wettbewerbs können ein Exponat der Dauerausstellung auswählen und überlegen, wie man aus einem alten Objekt etwas Neues erschaffen kann. Vorschläge können als Skizze auf Papier oder als kleines Meisterstück im Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens eingereicht werden. Die Besten werden am 20. September gekürt. Jury-Mitglieder sind die Leiterin der Weimarer Mal- und Zeichenschule Dana Fürnberg, ACC-Galerie-Leiter Frank Motz, Bauhaus-Junior-Professo Thomas Pearce, Archäologin und Museumspädagogin Manuela Tiersch sowie Archäologe und Leiter des Museums Mario Küßner. Infos unter: www.alt-thueringen.de

Nach Rundgang wird sich Lehm und Ton gewidmet

Im Rahmen des Design-Wettbewerbs lädt das Museum am 2. und 12. Juli sowie am 9. August in das Ur-Design-Studio ein. Kreative Köpfe können vor Ort an einem eigenen Kunstwerk für den Wettbewerb arbeiten. Am Samstag startet das Ur-Design-Studio in die erste kreative Phase und widmet sich dem Thema Lehm und Ton. Anmeldungen ab 6 Jahre sind für 13 Uhr und 15 Uhr noch möglich. Nach einem Rundgang werden historische Techniken erklärt. Der Einblick soll dabei helfen, anschließend kreativ tätig zu werden. Alle Kursteilnehmer erhalten die Möglichkeit, am Design-Wettbewerb teilzunehmen.

Anmeldung unter Telefon: 0361 / 573223 -331 oder per E-Mail: museum@tlda.thueringen.de