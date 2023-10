Deutscher Buchhandlungspreis geht nach Weimar

Weimar. Die Buchhandlung Eckermann hat in Stuttgart den Deutschen Buchhandlungspreis entgegengenommen. 7000 Euro Preisgeld gehen nach Weimar.

Ein Deutscher Buchhandlungspreis geht in diesem Jahr nach Weimar. Ein Team der Buchhandlung Eckermann hat am Montagabend den Preis in der Kategorie „Hervorragende Buchhandlung“ in Stuttgart entgegengenommen. Die Auszeichnung, die von Kulturstaatsministerin Claudia Roth übergeben wurde, hebt herausragende inhabergeführte Buchläden hervor.

Eckermann ist eine von fünf Thüringer Buchhandlungen, die ausgezeichnet wurden, darunter weitere Geschäfte in Hildburghausen, Suhl, Erfurt und Jena.

Eckermanns erwartet ein Preisgeld von 7000 Euro. Das Weimarer Geschäft verkauft nicht nur Bücher, es organisiert Veranstaltungen rund ums Lesen, von der Lesenacht für Kinder bis zu Lesungen mit Bestsellerautoren.