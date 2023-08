Breaker Plarent Kicmari zeigt hier bei der Deutschen Meisterschaft im Breaking Anfang Juli in Duisburg einen sogenannten Power-Move.

Deutschland beste Breaker tanzen in der Weimarer Schwungfabrik

Weimar. Ranglisten-Wettbewerb für Erwachsene und erste Deutsche Meisterschaft im Kinder- und Jugendbereich bringen Elite in die Kultur- und Sportstadt.

Vor der Olympia-Premiere für den Tanzsport im kommenden Jahr mit Breaking in Paris richtet der organisierte Sport im Deutschen Tanzsportverband bundesweit in der einst als Breakdance bekannten Disziplin Wettkämpfe aus. Ein solcher mit den Besten aus ganz Deutschland sowohl bei den Erwachsenen als auch beim Nachwuchs findet im September in der Weimarer Schwungfabrik statt.

Deutsche Elite ist am Start

Einerseits findet ein sogenanntes Ranking-Battle statt. Dabei können sich die Breaker-Sportler Punkte für die Deutsche Rangliste ertanzen. Im Wettkampfmodus eins gegen eins treten jeweils zwei Tänzerinnen, genannt „B-Girls“ oder Tänzer („B-Boys“) gegeneinander an und versuchen, den jeweils anderen durch besseres Tanzen zu übertreffen. Dabei ist nach Angaben des Thüringischen Tanzsportverbandes am 9. September ab 15 Uhr die deutsche Elite der Breaking-Sportler am Start. Der Verband richtet bereits zum zweiten Mal ein Ranking-Battle aus. Das erste hat im Vorjahr in Erfurt stattgefunden.

Ein noch größerer Höhepunkt sei allerdings die Deutsche Meisterschaft der Kinder und jugendlichen Breaker bis zum Alter von 15 Jahren, die der Thüringische Tanzsportverband am darauffolgenden 10. September ab 14 Uhr ebenfalls in der Schwungfabrik in der Milchhofstraße 22 veranstaltet.

Dabei handele es sich um die erste Deutsche Meisterschaft in der Disziplin Breaking im Kinder- und Jugendbereich im Deutschen Tanzsport überhaupt, „und der Thüringische Tanzsportverband ist sehr stolz darauf, zum zweiten Mal seit seiner Gründung im Jahr 1990 in Thüringen eine Deutsche Meisterschaft im Tanzen ausrichten zu können“, betonte der Präsident Holger Schilling. Dabei würden die besten jugendlichen „B-Boys“ und „B-Girls“ Deutschlands in spannenden Battles vor einer exquisiten internationalen Jury und einem international bekannten DJ um den Deutschen Meistertitel tanzen.