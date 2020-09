Deutschland singt auf dem Weimarer Markt

Die Evangelische Allianz Weimar lädt in Kooperation mit den Achava Festspielen zur deutschlandweiten Danke-Aktion am Samstag, 3. Oktober, „Deutschland singt!“ ein. Gemeinsam danken – gemeinsam erinnern“, heißt es um 19 Uhr auf dem Weimarer Marktplatz anlässlich 30 Jahre Wiedervereinigung. Jeder ist eingeladen, mitzusingen und sich so für die friedvolle Weiterentwicklung der Einheit und Demokratie aktiv einzusetzen. Im Anschluss führt Martin Kranz Zeitzeugengespräche mit Lilly Koßmann und Dietlind Steinhöfel, die bei den ersten Demonstrationen in Weimar dabei waren. Danach wird der Film „Brüder und Schwestern“ von Pavel Schnabel in einer gekürzten Fassung gezeigt. Kerzen sind historisches Zeichen der friedlichen Revolution sowie Symbol für Frieden und Hoffnung.