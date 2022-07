Deutschland-Tour lässt in Weimar auch Kinder auf die Radrennstrecke

Weimar. Beim Prolog der Deutschland-Tour am 24. August warten ein Laufradrennen und eine Bike-Parade auf Weimars Kinder. Die Anmeldung läuft.

Die Deutschland-Tour der Radprofis, die am 24. und 25. August Station in Weimar macht, lässt den Nachwuchs am Spektakel teilhaben. Die „kinder Joy of Moving mini tour“ bietet im Rahmenprogramm des Prologs am 24. August ab 15.45 Uhr für zwei- bis fünfjährige Knirpse ein Laufradrennen auf der Zielgeraden der Profistrecke sowie für Sechs- bis Zwölfjährige ab 15.30 Uhr eine Bike-Parade mit Rad-Legende Jens Voigt auf dem Rundkurs.

Wer mitfahren will, kann sich gratis anmelden: www.kinderjoyofmoving.de