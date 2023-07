DGB-Kreisverband Weimar/Weimarer Land ruft zum Sommerfest

Weimar. Gewerkschaftsforderungen angesichts von Strukturwandel, Energiekrise und Wandel der Arbeitswelt sind dabei am 15. Juli wichtige Themen.

Zum Sommerfest ruft der DGB-Kreisverband Weimar/Weimarer Land Interessierte am Samstag, 15. Juli, ab 10 Uhr ins Vereinsheim „Zur Linde“ in Ehringsdorf.

„Wir wollen in lockerer Runde mit Kolleginnen und Kollegen, Bürgerinnen und Bürgern und politischen Verantwortungsträgern ins Gespräch kommen und erfahren, welche Anforderungen sie an die Politik und an Gewerkschaften haben.“ Angesichts von Strukturwandel, Energiekrise und Wandel der Arbeitswelt gehe es darum, was dies für Beschäftigte bedeute.

Beim Fest werde der Bezirksvorsitzende des DGB Hessen-Thüringen, Michael Rudolph, neben einer gewerkschaftlichen Bilanz konkrete Forderungen nennen.