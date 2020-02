Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

DGB spricht über künftige Rente

Der DGB-Kreisverband Weimar/Weimarer Land richtet am Samstag, 29. Februar, traditionell im Ehringsdorfer Vereinshaus „Zur Linde“ seinen Jahresempfang aus. An der aktuellen politischen Situation in Thüringen wird die Diskussion dort nicht vorbeikommen. Aber auch andere wichtige Themen stehen zur Debatte. „Wir erwarten zahlreiche Gäste aus Politik und Gesellschaft und möchten mit ihnen im Rahmen des DGB-Zukunftsdialogs über die Tarifsituation in vielen Thüringer Betrieben reden. Außerdem wollen wir gemeinsam über das Schwerpunktthema Rente sprechen“, sagte Torsten Lerche, Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes. Die offizielle Rede des Empfangs, der um 10 Uhr beginnt, hält Corinna Hersel, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirkes Thüringen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.