Die Beflaggung des Deutschen Nationaltheaters mit der deutschen und der Europafahne kann erfolgen. Eine denkmalrechtliche Genehmigung liege vor. Sie selbst habe einen Auftrag für das Anbringen einer entsprechenden Vorrichtung am Rundbogen unter dem Dach ausgelöst, informierte die Beigeordnete Claudia Kolb. Sie gehe davon aus, dass er noch in diesem Jahr umgesetzt werde. Vorgesehen ist die Beflaggung in Zusammenarbeit mit dem Theater, das die Umsetzung künstlerisch begleiten will. Damit soll auch der Inhalt der Beflaggung als Bekenntnis zu Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und europäischem Gedanken unterstrichen werden.