Die Frage vor dem Welttag: Womit spielt das Weimarer Wappentier?

Susanne Seide kommt mal wieder ins Grübeln.

Morgen kann sich Weimar mal so richtig feiern. War am Dienstag noch Welttag der Katzen, so hat eine Tierschutz-Organisation vor exakt zehn Jahren zum ersten Mal den 10. August als Welttag der Löwen ausgerufen. Und davon gibt es ja in Weimar etliche. Und dabei meine ich nicht die Zweibeiner, die bei jeder Kleinigkeit ein großes Gebrüll anzetteln, und auch nicht die, die sich am liebsten (faul) in ihrem Erfolg sonnen.

Natürlich meine ich das Weimarer Wappentier, das zu seinem Ehrentag doch ein paar nette Zeilen verdient hat. Obwohl natürlich die Tatsache, dass der Löwe aufrecht steht, durchaus Tierschützer auf den Plan rufen könnte, weil das doch nicht artgerecht ist.

Braucht Weimar etwa ein neues Wappen, oder rettet die Stadt die Erklärung, dass er einfach ein aufrechter Bursche ist, der im Überschwang beim Spielen mit 14 Herzen einfach nicht auf allen vieren stehen bleiben kann. Jetzt auch noch auszudiskutieren, mit wessen Herzen er da spielt, würde aber dann doch zu weit führen. Morgen ist Welttag der Löwen, nicht der, um das Wappentier verbal zu zerfleischen.