„Die ganze Bandbreite des Menschlichen wird ausgelotet“

Manuel Klein in „Der Kontrabass" im Theater im Gewölbe im Cranachhaus.

Weimar. Süskinds Monolog „Der Kontrabass“ ist eine Herausforderung für jeden Schauspieler. Wir sprachen mit Manuel Klein, der das Stück in Weimar spielt.

Patrick Süskinds „Der Kontrabass“ ist ein Welterfolg. Sogar Goethe kommt drin vor. Im Theater im Gewölbe im Cranachhaus in Weimar spielt Manuel Klein den Hinterbänkler eines Orchesters, der sich für ein verkanntes Genie hält und dessen unerwiderte Liebe zur Sopranistin Sarah kein Gehör findet. „Nach Kafka wollten wir wieder etwas außerhalb von Goethe und Schiller machen“, erklärt dazu Oleg Keiler, künstlerischer Leiter des Theaters. Premiere war am 5. September. Vor seiner nächsten Aufführung am Mittwoch, 30. September, 21 Uhr, sprachen wir mit dem aus der Eifel stammenden freischaffenden Schauspieler Manuel Klein und mit Regine Heintze, die Regie führt.