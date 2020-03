Caroline und Catlyn gehörten zu den Helfern beim Frühjahrsputz in Weimar-West. Mehr Bilder im Netz.

Weimar. Carl-Zeiss-Schüler, Ortsteilräte und der OB blieben beim Frühjahrsputz in Weimar-West unter sich

Die Kritiker fehlten beim Frühjahrsputz

Seit zwei Wochen ist meteorologisch Frühling. Genügend Unrat liegt in den Anlagen. Und viele Weststädter ärgert Letzteres auch. Damit waren die Voraussetzungen erfüllt: Quartiermanagement und die Löwenstarke Stöberkiste riefen auf: „Weimar-West putzt sich heraus“. Die Erwartungen an die Teilnahme waren durchaus größer als noch im September. Denn auf der letzten Einwohnerversammlung meldeten sich viele kritische Stimmen, die sich am Bild vermüllter Anlagen störten.

In der Beteiligung aus dem 5400 Einwohner zählenden Stadtteil schlug sich das allerdings nicht nieder. So war es gut, dass neben zwei ehrenamtlichen Ortsteilräten die Schüler aus drei AG’s der Carl-Zeiss-Schule mit Betreuerinnen und der Schulsozialarbeiterin zum Bürgerzentrum kamen. Der Jugendklub und das Humboldtgymnasium hätten auch noch Aktionen zugesagt, versuchte Quartiermanager Simon Steinecke das Bild ein wenig zu korrigieren.

Oberbürgermeister Peter Kleine hatte sich extra zwei Stunden für den Frühjahrsputz frei gehalten. Allein, er traf weder Schüler, die er vom Klimastreik kennt, noch Einwohner, die lautstark die Sauberkeit im Stadtteil kritisieren. Wenn aber der Kommunalservice die Anlagen reinigen soll, dann kann er nicht gleichzeitig Bäume pflanzen und pflegen, weiß das Stadtoberhaupt.

Simon Steinecke stattete die Helfer mit Müllsäcken, Gartenhandschuhen und Greifern aus. Damit machten sich die überwiegend jungen Mitstreiter rund um das Bürgerzentrum und im Rabenwäldchen nützlich. Erwartungsgemäß fand sich jede Menge unachtsam weggeworfener Müll, den die Stürme der letzten Wochen zudem durch den Stadtteil geweht hatten. – Nach 90 Minuten warteten Bratwurst und Getränke am Bürgerzentrum auf Erik, Caroline, Samira, Catlyn und die anderen.