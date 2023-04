Die Krönung und das Kreuz

Sebastian Kircheis ist Pfarrer an der Stadtkirche St. Peter und Paul

Nein, es geht nicht um Kaffee, es geht um die Macht: Beim Einzug Jesu in Jerusalem kommt es zu einer spontanen Kundgebung.

Ein improvisierter „Roter Teppich“ aus Kleidern und Palmzweigen wird vor ihm „ausgerollt“, Sprechchöre lassen vermuten: Hier wird bald ein neuer König gekrönt. Daran erinnert der inzwischen der Palmsonntag. Fünf Tage später kommt er „ganz oben“ an. In absoluter Ohnmacht. Nicht einen Finger kann er rühren. Sein „Thron“ – das Kreuz. Seine Krone – aus Dornen. Darüber steht: „Jesus von Nazareth – König der Juden.“

Es wundert nicht, dass Menschen sich abwenden von so einer Krönung. Unsere Augen suchen lieber „Glanz und Gloria“ statt Elend. Aber wenn wir es aushalten, entdecken wir den, der sich bis zum letzten Atemzug ganz auf die Seite der Schwachen, Leidenden, Geschlagenen und Benachteiligten stellt. Er baut dabei ausschließlich auf die Macht seiner Liebe: unter denen, die sich zerstritten, die sich nichts mehr zu sagen haben, die nicht mehr leben wollen, die die Einsamkeit nicht mehr aushalten, ja sogar unter denen, die ihn quälen und schließlich töten.

Wenn wir ihm nun das Zepter überließen – erstmal bei uns selbst? Es brächte uns „ewiges Leben“ – so sagt er: „Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.“ (Johannes 3,14)

Ewiges Leben? Im Anblick des Kreuzes wird es klarer: Es ist das Leben ohne Streit, ohne Gewalt, ohne Angst, ohne Schmerz, ohne Tränen und ohne Tod, es ist das Leben ohne Einsamkeit, das Leben, in dem die Liebe die alles regierende Kraft ist. Wir können es jetzt einüben. Auch wenn es bruchstückhaft bleibt: Es wird uns in Vollkommenheit geschenkt, wenn wir den Erhöhten sehen werden von Angesicht zu Angesicht in Herrlichkeit am Ende unserer Tage. Das wird die Krönung sein.