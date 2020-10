Die längste Pause in der Ensemble-Geschichte Weimars

Unter dem Motto „Klänge des Augenblicks“ sollte das 40-jährige Jubiläum des „Ensembles für Intuitive Musik Weimar“ (EFIM) bei den 33. Tagen für Neue Musik Anfang November den inhaltlichen Schwerpunkt bilden. Werden Festival und Jubiläum nachgeholt? Wir sprachen mit Festival- und Ensembleleiter Michael von Hintzenstern.

Gibt es einen neuen Termin?

Das Mon Ami hat uns als neuen Termin den 22. bis 25. September 2021 bestätigt. Ich bin gerade am Überlegen, am 26. September noch ein Konzert an der „Liszt-Orgel“ mit der Winddrossel für experimentelle Klänge anzuschließen. Hier gibt es eine hoffnungsvolle Zusammenarbeit mit dem neuen Orgelprofessor Martin Sturm und eine große Lust der Studierenden beim Erschließen neuer Hör-Horizonte!

40 Jahre EFIM sollten gefeiert werden: Was war im Einzelnen geplant?

EFIM wollte zu seinen Ursprüngen in den 1980er Jahren zurückkehren, wozu auch die Kooperation mit der Künstlerin und Autorin Gabriele Stötzer (Erfurt) gehört. Drei wieder entdeckte Super-8-Filme aus der Endphase der DDR sollten dabei in Echtzeit mit einer Filmmusik versehen werden, die sie auch in Zukunft begleitet. Es sind dies die Streifen „Spitze“ und „Trisal“ (1986) sowie „Es waren zwei Königskinder“ 1990). Ihr Film „Veitstanz“ (1988) lief dieses Jahr bei den „Berlinale Shorts“. Und es sollte der Defa-Film „Wind sei stark“ über Windräder und ihre Betreiber präsentiert werden, zu dem EFIM vor 30 Jahren die Musik am jeweiligen Ort des Geschehens gestaltete. Außerdem war ein multimediales Konzert vorgesehen, das an synästhetische Projekte der Gruppe anknüpft. Natürlich sollte mit dem „Digitalen Bauhaus-Orchester“ um Tim Helbig und einem Konzert im Studio für elektroakustische Musik (SEAM) auch die junge Generation ein Podium finden.

Wie war der Stand der Vorbereitungen?

Nachdem wir Ende letzten Jahres wussten, welche Förderung tatsächlich erfolgt, begannen wir im Januar, das Programm auf das finanziell Mögliche zu reduzieren. So mussten wir einen weiteren Filmmusik-Schwerpunkt streichen: ein Konzert mit dem Trautoniumspieler und Filmbegleiter Peter Pichler (München). Das war traurig, weil ich den ersten Trautonium-Solisten, den 1910 in Greiz geborenen Oskar Sala, vor dem Fall der Mauer 1988 in seinem Westberliner Studio besuchen und erleben konnte.

Was bedeutet die Absage für Sie als Organisator und Koordinator?

Ich habe die Absage und Verschiebung zunächst mit dem Hauptförderer, der Kulturstiftung des Freistaates Thüringen, abgestimmt, um die 33. Tage Neuer Musik 2021 nachholen zu können. Auch die anderen Förderpartner waren einverstanden. Die betroffenen Interpreten zeigten volles Verständnis. Die Klang Projekte Weimar bewahren ihren Optimismus und haben die X. Dadamenta und den Zyklus „Neue Wege zur Musik“ für den Juni 2021 terminiert. So absolvieren wir gerade die längste Pause in der Ensemble-Geschichte!