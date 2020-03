Das geschmückte Auto am Straßenrand in Obergrunstedt wies den Weg zur Hochzeit von Vanessa und Markus Glaser.

Obergrunstedt. Vanessa und Markus Glaser gelang mit ihrer Hochzeit am Wochenende eine Punktlandung

Die letzte Hochzeitsfeier

Das konnten Vanessa und Markus Glaser nicht ahnen, als sie vor Monaten ihre Trauung anmeldeten: Ihre Hochzeitsfeier am Wochenende war wohl für mehrere Monate eine der letzten im Weimarer Land. Das Veranstaltungsverbot macht auch bei solchen Feiern keine Ausnahme.

Dabei wählten die Eltern des kleinen Hannes (2) das Datum eher zufällig. Vanessa Glaser ist im achten Monat schwanger. Deshalb sollte die Hochzeit nicht nur vor der Entbindung, sondern auch zu einem Zeitpunkt stattfinden, an dem die werdende Mutter (32) den Tag noch genießen kann. „Der Januar war uns in der Erwartung zu kalt, der Februar ging terminlich bei einigen Gästen nicht“, erläutert der frischgebackene Ehemann (32).

So wurde es der 14. März und damit praktisch eine Punktlandung. Das aber wurde ihnen erst am Wochenende bewusst. Denn selbst ihre relativ kleine Feier wäre nach derzeitigen Obergrenzen zu groß gewesen. Die Trauung wurde im Buttelstedter Festsaal vorgenommen. Denn Obergrunstedt gehört zur Landgemeinde Grammetal, für die nach einer Verwaltungsvereinbarung das Berlstedter Standesamt der Landgemeinde Am Ettersberg tätig wird. Im kleinen Kreis schlossen dort die Altenpflegerin und der Vermessungstechniker den Bund fürs Leben.