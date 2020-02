Weimar. Auch die neue Landgemeinde Am Ettersberg bekam ihr Fett weg bei der ersten Hauptveranstaltung des BKV in seiner 51. Saison.

„Die Module spiel'n verrückt, der BKV total entzückt"

Mit einem „Kachelscht Buntes“ zündete der Buttelstedter Karnevalsverein ein Feuerwerk mitreißender Laune. Schon als Zeremonienmeister Thomas Franke und BKV-Präsident Christoph Beinzger die erste Prunksitzung der 51. Saison eröffneten, schlugen im vollen Saal die Stimmungswogen hoch. Denn „Die Module spiel’n verrückt, der BKV total entzückt“. Schließlich bringe die „fünfte Jahreszeit für jeden einen Riesenspaß“. Dass die fantasievoll kostümierten Jecken im Saal „noch lange nicht genug davon hatten“, zeigte sich schon mit dem Einmarsch der Prinzengarde und der „Regierungserklärung“ des Prinzenpaares Franziska I. und Marco I.

Bis kurz vor Mitternacht entrollte sich mit dem 25-teiligen Programm ein prächtiger Bilderbogen aus Tänzen, Sketchen, Büttenreden und Stimmungsliedern. Nicht nur die fesche Prinzengarde wurde mit Begeisterungsstürmen gefeiert. Ohne Zugabe kamen sie wie auch alle weiteren Tanzgruppen nicht von der Bühne. Dafür gab es ein „Dreifach Buttel’scht Helau“. Gleich zweimal durften auch die „Zwerge“ der Kindertanzgruppe mit Lina, Elisabeth, Lara, Emilia, Annelie, Lena, Lilija und Lilli die Bühne entern und zeigen, dass es in Buttelstedt an tänzerischem Nachwuchs nicht mangelt. Bei der Frauentanzgruppe stand die unermüdliche Organisatorin des BKV, Sandy Zimmer, auch selbst mit auf der Bühne.

Dass Zeremonienmeister Thomas Franke nicht nur als Moderator ein waches Auge und Ohr aufs Geschehen, sondern auch einen unbestechlichen Blick auf die Kommunalpolitik hat, zeigte er in der Bütt und ließ an der neuen Landgemeinde Am Ettersberg kein gutes Haar. Statt wie bisher stolze Stadt, sei Buttelstedt „nur ein Zwerg, nur noch Ortsteil“. Wer aufmerksam durch die Straßen gehe, entdecke, wo etwas im Argen liege. So sei es mit der Straßenbeleuchtung „wie im Mittelalter bestellt, als die Elektrizität noch nicht erfunden war. „Straßenbeleuchtung ist kommunale Pflicht, ich glaube unser Ortschaftsbürgermeister weiß das noch nicht“, reimte Franke adressiert an Tobias Volland, der prächtig kostümiert ebenfalls im Saal saß.

Gleich zwei Zugaben musste die Männertanzgruppe mit ihrer rhythmisch-schwungvollen Werkzeugkisten-Einlage geben. Als Überraschungsgast mischten die Trommelpiraten aus Berlstedt das Programm kräftig auf. Als Masseur des BKV empfahl sich Vereinspräsident Christoph Beinzger. Das Motto der 51. Session brachten Ingo Schreck und Holger Reifert mit ihrem Sketch „Wenn die Module hängen“ auf den Punkt und ließen analoges und digitales Zeitalter zwerchfellerschütternd aufeinander prallen.

Eine zweite Festsitzung findet am Samstag, 22. Februar, 20.11 Uhr, im Saal Buttelstedt am Markt 2 statt.