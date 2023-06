Die Saalborner Kirche, die auch als Modell von Günter Schulze nachgebaut wurde, ist am Samstagabend Schauplatz der Dorfkirchenmusiken.

Die Mystik Irlands in Text und Melodie in Saalborn

Saalborn. Die Stadt- und Dorfkirchenmusiken überraschen bei ihrer fünften von zehn Veranstaltungen mit ungewohnten Klängen.

Keltische Klänge und ungewohnt viele Worte: Mit „Fairy Legends“ feiern die diesjährigen Stadt- und Dorfkirchenmusiken im Weimarer Land am Samstagabend, 1. Juli, ab 19.30 Uhr das „Bergfest“ – es ist das fünfte von zehn Konzerten. Zu Gast ist die Kölner Künstlerin Franziska Lülsdorff, die ausgewählte Märchen aus dem Erzählschatz Irlands vorträgt, darunter „Springwasser“ und „Der See Corrib“. Dazu spielt sie auf der Violine, Nyckelharpa und Drehleier sowohl irische Traditionals, Melodien aus dem skandinavischen Raum, aus Tolkien-Verfilmungen – sowie auch freie Improvisationen, welche die Zuhörer mit in die Welt der Geisterfrauen, Kobolde und sonstigen Feenwesen Irlands nehmen. Der Eintritt kostet wie immer 7,50 Euro.