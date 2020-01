Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die nächsten Höhepunkte für „schola“

Nur eine kurze Pause durfte sich die „schola cantorum“ Weimar über den Jahreswechsel gönnen. Nach dem fulminanten und stimmungsvollen Adventskonzert in der Stadtkirche, bei dem diese Aufnahme entstanden ist, war der Kinderchor bereits am Donnerstagabend in der DNT-Inszenierung „Hänsel und Gretel“ zu hören. Darüber hinaus wirkt die „schola cantorum“ bei „Lanzelot“ und „Tosca“ am DNT mit.

Der nächste Höhepunkt wartet auf Thüringens größte Chorschule mit dem Festival „StimmenKlangRaum“, das sie im April in Weimar ausrichtet.