Die Pressestelle ist umgezogen

Umgezogen ist die Pressestelle der Stadtverwaltung Weimar. Seit der vergangenen Woche hat die für die städtische Öffentlichkeitsarbeit zuständige Stabsstelle die Räume am Herderplatz 14 verlassen und ihren Sitz im Haus I an der Schwanseestraße 17. Dort hat sie jetzt Räume in der 1. Etage, unmittelbar neben den Diensträumen des Oberbürgermeisters. Der Umzug sei nötig gewesen, um die Raumbelegungen im Zuge der Corona-Prävention ämterübergreifend zu verbessern.