Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Sehnsucht nach Selbstbesinnung

Der Geburtstag des Wahl-Weimarer Kunstmalers Fritz Lattke jährt sich am 7. Februar zum 125. Mal. Seine Enkeltochter Gabriele Klawonn erinnert an den Ehrentag ihres Großvaters mit einem Beitrag, den der Berliner Autor Alfred Krautz, der 2018 verstarb, 2015 zu Lattkes 120. Geburtstag veröffentlichte:

„Selten gehört ein Künstler zwei unterschiedlichen Kunst- und Kulturkreisen an. Aber Fritz Lattke, den Meisterschüler von Alexander Olbricht und Walter Klemm an der Weimarer Kunsthochschule, kann man gleichberechtigt zu den wichtigen Landschaftsmalern Weimars zählen wie zu den „Klassikern“ der Lausitzer sorbisch/wendischen bildenden Kunst. Geboren am 7.2.1895 in der Ortschaft Neuendorf bei Peitz, am Rande des Spreewaldes gelegen, reiht er sich ein in die Namen bekannter Künstler sorbischer Herkunft wie Karl Blechen, Conrad Felixmüller oder Martin Nowak-Neumann.

Fritz Lattke war vor allem Landschaftsmaler, auch wenn seine qualitätvollen Porträtdarstellungen oder Buchillustrationen manchem nachhaltiger in Erinnerung sind als seine Landschaften. Mir selbst bleiben die ersten deutschen „Comics”, die Abenteuer von „Hanni, Putzi, Fritz und Kolk“ immer im Gedächtnis. Aber alle diese „Nebenarbeiten“ entstehen nur aus dem Zwang, seine Familie zu ernähren.

1921 besucht er die Kunsthochschule in Weimar. Dort bleibt er, der Liebe wegen, bis zu seinem Tod 1980, aber seine Heimat ist in ihm und bildet die Hauptmotive seiner Landschaftsgemälde. Diese meist kleinformatigen Bilder entstehen in seinem Weimarer Atelier im Gartenhaus der Ibsenstraße auf der Grundlage einer Unmenge von Skizzen, die vor Ort in der Niederlausitz angefertigt worden sind. Wie seine Lehrer in Weimar oder die großen Meister der „Schule von Barbizon“ in Frankreich reizen ihn nicht die ausgefallenen, skurrilen Motive. Es sind eher einfache, zuweilen sumpfige oder kahle Gegenden, in denen sich zwei oder drei Menschen mit ihren Tieren in bäuerlicher Tätigkeit befinden. Sie sind ein selbstverständlicher Teil des Ganzen. Jede Landschaft wird durch das hohe handwerkliche Können Lattkes in einen weiten Raum gesetzt, der erfüllt ist von einer ganz eigenartigen Melancholie. Es sind Landschaften voller Sehnsucht nach Kindheit, Heimat und Selbstbesinnung.“

An Fritz Lattke und seine Malerei erinnert vom 7. Februar bis 28. März auch eine Ausstellung im Großeinhainer Bahnhof von Cottbus.