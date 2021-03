Stadt Weimar und Kirchen gedenken der Corona-Opfer

Weimar. Gemeinsames Innehalten am Sonnabend in Weimar für die mehr als 90 Verstorbenen und ihre Angehörigen.

Vor einem Jahr wurden in Weimar die ersten Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gemeldet. Die ganze Stadt folgte einschneidenden Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionskrankheit. Das private und öffentliche Leben wird weiter durch Einschränkungen geprägt. Und dennoch sind bisher mehr als 90 Weimarer Bürgerinnen und Bürger an oder mit dem Virus verstorben. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.

Gemeinsam mit den evangelischen und der katholischen Kirchgemeinden will die Stadt Weimar deshalb am kommenden Sonnabend, 13. März, 18 Uhr, auf dem Herderplatz der vielfältigen Corona-Opfer gedenken. Die Veranstaltung unter freiem Himmel ist insbesondere der Verstorbenen und ihren Hinterbliebenen gewidmet.

„Die Pandemie ist für uns als Gesellschaft insgesamt eine schwere Prüfung. Wir wollen mit dem Jahresgedenken die Gelegenheit nutzen, gemeinsam innezuhalten. Und wir wollen den Menschen die Möglichkeit geben, ihr Mitgefühl auszudrücken“, unterstrich Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos).

Geistlich begleitet wird die Gedenkfeier von Superintendent Henrich Herbst und Pfarrer Timo Gothe. „Am Sonnabend soll sichtbar werden, wie sehr wir mit denen fühlen, die in Trauer oder in Sorge sind. Dass wir, die katholischen und evangelischen Christen und die Stadt Weimar, gemeinsam der Verstorbenen und all derer, die unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden, gedenken, ist ein wertvolles Zeichen. Ich bin froh, dass wir zusammenstehen“, betonte Superintendent Herbst.

Pfarrer Gothe unterstreicht: „Können wir nach den langen Monaten die täglichen Zahlen von Infizierten, Genesenen, Verstorbenen überhaupt noch erfassen? Hinter jeder Zahl stehen Leid, Tragödien, Schmerz, Ohnmacht. Um nicht abzustumpfen, ist mir ein Totengedenken im öffentlichen Raum der Stadt so wichtig.“

Die Veranstaltung beginnt mit dem Geläut aller Weimarer Kirchenglocken sowie des Geläuts im Schlossturm. Für die Verstorbenen werden Kerzen brennen. Mitglieder des Jugendchores der evangelischen Singschule umrahmen das halbstündige Programm.

Nach einer Schweigeminute endet das Gedenken mit dem Läuten der Ewigkeitsglocke von St. Peter und Paul. Die Bürgerinnen und Bürger haben ab Sonnabend außerdem weitere Möglichkeiten des Innehaltens: Wer nicht auf dem Herderplatz dabei sein kann, ist aufgerufen, während des Geläuts um 18 Uhr zum Gedenken eine Kerze in das Fenster zu stellen.

In der Herderkirche wird ab Sonnabend ein Andachtsbuch ausliegen, in das persönliche Gedanken zur Pandemie geschrieben werden können. Die Gedanken werden in die täglichen Andachten der Kirche aufgenommen. In ein weiteres Mitteilungsbuch können sich Bürgerinnen und Bürger im ehemaligen Wilhelm-Ernst-Gymnasium am Herderplatz 14 eintragen.

Die katholische Herz-Jesu-Kirche hat innerhalb des Kirchenraumes einen Gedenkort geschaffen, der täglich zugänglich ist. An den „Steinen zum Weinen“ können Menschen innehalten, trauern, Gedanken formulieren und – ähnlich einer Klagemauer – ihre Zettel den Fugen zwischen den Steinen anvertrauen. Auf einer Tafel sind zudem die Sterbedaten der Weimarer Corona-Verstorbenen notiert.

Zum Corona-Jahresgedenken auf dem Herderplatz gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Insbesondere wird auf das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen.