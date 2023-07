Die Tendenz, Pflanzenarten zu ignorieren: Ausstellung im Projektraum Stockwerk in Weimar

Weimar. „Pflanzenblindheit“: Kunstprojekt über mehrere Monate startet in Weimar

Mit Performances, Lesungen, Musik und Vorträgen beginnt am Freitag, 14. Juli die Ausstellung „Pflanzenblindheit“ im Projektraum Stockwerk im E-Werk Weimar. Als eine Art „Wohnzimmergalerie“ stehen dem Projekt etwa 55 Quadratmeter Ausstellungsfläche zur Verfügung, dazu eine Gästewohnung, die in diesem Jahr von rund einem Dutzend Künstlerinnen und Künstlern aus Berlin, Leipzig, Korea, Japan oder Taiwan zum fünftägigen Zusammenleben und -arbeiten im Vorfeld genutzt wurde.

Alle Künstler präsentieren Arbeiten zum Konzept, das die menschliche Tendenz, Pflanzenarten zu ignorieren, definiert. Die Ausstellungen werden von einem reichhaltigen Programm mit Vorträgen, Performances und Exkursionen begleitet.

Der erste Teil der Ausstellung endet am 13. August, der zweite Teil beginnt dann am 25. August und geht bis zum 24. September. Auftakt am Freitag ist um 19 Uhr die Eröffnungsperformance von Dan Dansen / DJ VolXen: „To My Ancestors“ ist eine Solo-Performance über die Geschichte von Trans* in Europa. Eine Videoinstallation von queeren Pflanzen, Archivmaterial und Bildern von Götter mit indifferentem Geschlecht nutzt den nicht-binären Körper von Dan Dansen als Projektionsfläche.

Das vollständige Programm https://stockwerk-projekt.de/