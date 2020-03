Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Die Unsicherheit ist groß, die Sorge auch“

Auch beim Weimarer Klenke-Quartett haben sich die Ereignisse nach Angaben von Geigerin Beate Hartmann überschlagen. Eigentlich wollte das bekannte Weimarer Kammermusikensemble am Donnerstag nach Baden-Baden aufbrechen. Doch zwei Mitglieder des Quartetts kämpften mit einem Infekt. Schweren Herzens musste das Klenke-Quartett sein Kommen absagen, die vier Musikerinnen wollten eine Trauerfeier musikalisch ausgestalten. Die Veranstaltung war eine Reverenz für die verstorbene Mutter ihrer langjährigen Redakteurin beim SWR, welcher das Quartett nach Angaben von Beate Hartmann „unendlich viel Gutes zu verdanken“ habe. Alle CD-Produktionen seien unter ihrer Verantwortung entstanden. Diese Absage sei dem Quartett unendlich schwer gefallen. Aber die Musikerinnen konnten es nicht verantworten.

Ab da habe die Leitung geglüht. Stündlich mussten Probenpläne geändert, stündlich eine veränderte Situation durchgegeben werden und letztlich kamen Absagen. Das betreffe bisher drei Konzerte in Nordrhein-Westfalen im Raum Köln/Bonn. Am Donnerstagabend sagte auch die Bundeskunsthalle ab, wo das Weimarer Klenke-Quartett begleitend zur Hauptausstellung BTHVN 2020 ein Gesprächskonzert spielen und moderieren sollte. Wie Beate Hartmann weiter informiert, seien damit alle Konzerte für den März abgesagt. Glücklicherweise hatte das Quartett zwei Wochen Osterferien ausgemacht und so war ohnehin eine Pause im April geplant. Dies komme ihnen jetzt sehr zugute. Für den ausgefallenen Konzerttermin in Düren werde ein neuer Termin gesucht. Das sei eine gute Nachricht. Ob die anderen beiden nachgeholt werden, sei offen. Die Einnahmen aber fehlen den freischaffenden Musikerinnen natürlich. Die große Frage ist für Beate Hartmann: Wie geht es weiter? Wie lange wird das Virus alle lahmlegen?

Die Unsicherheit ist groß, die Sorge auch. Ganz speziell für die Weimarer Konzertreihe „Auftakt“ des Klenke-Quartetts gehen Beate Hartmanns Gedanken zum Konzert am 8. Mai: „Beethoven feiern“ ist das letzte Konzert der Veranstaltungsreihe zum 250. Geburtstag, für die das Quartett vom Bundesministerium Fördermittel bekommt. Es sei das Konzert mit dem höchsten Budget. Das Auryn Quartett und Harald Schoneweg sind eingeladen. Es solle wirklich der musikalische Höhepunkt werden. Viel Arbeit stecke schon jetzt in der Vorbereitung. „Wir hoffen sehr darauf, dass alle drastischen Maßnahmen, die die gesamte Bevölkerung auf sich nimmt, greifen“, unterstreicht Beate Hartmann, „und dass wir ein musikalisches Freudenfest am 8. Mai feiern können“.