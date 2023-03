Rund 250 Menschen folgten am Freitag dem Aufruf der Initiative Fridays for Future Weimar.

Die Verkehrswende ins Rollen bringen: Fridays for Future Weimar beteiligt sich am globalen Klimastreik

Weimar. Kundgebung mit rund 250 Menschen unter dem Motto „Kohle? Nur für den ÖPNV!“ auf dem Weimarer Theaterplatz, anschließend Protestzug durch die Innenstadt.

Rund 250 Menschen versammelten sich am Freitagnachmittag auf dem Theaterplatz zu einer Kundgebung der Initiative Fridays for Future Weimar, die mit Redebeiträgen und einem anschließenden Protestzug durch die Innenstadt im Rahmen des globalen Klimastreiks vor allem den Verkehrssektor im Blick hatte. „Wir gehen auf die Straße, damit die Verkehrswende endlich ins Rollen kommt und alle Menschen klimafreundlich und kostengünstig von A nach B gelangen können. Das geht nur mit fairen Arbeitsbedingungen im ÖPNV”, erklärt Konstantin von Fridays for Future Weimar.

Redebeiträge von Radentscheid und Letzte Generation

Redebeiträge gab es auch von der Bürgerinitiative Radentscheid. Weimar sei eine 15-Minuten-Stadt, in der das meiste fußläufig oder mit dem Fahrrad erreichbar ist, sagt Laura Boeger und fordert „mehr mutige Politik und weniger Ausbremsung“. Der Radentscheid hatte schon zum zweiten Mal die Zustimmung im Stadtrat verfehlt.

Redebeiträge kamen auch von der Bürgerinitiative Radentscheid. Foto: Marvin Reinhart

Musikalisch umrahmt wurde die Kundgebung von der Bläsertruppe Tuba Libre. Zudem gab es Redebeiträge von der Letzten Generation und freilich von Fridays for Future selbst, die auch das vierjährige Jubiläum feierten. Am 1. März 2019 zogen erstmals rund 150 Schülerinnen und Schüler durch Weimars Innenstadt.

Forderung zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens

Übergeordnetes Thema der Bewegung ist stets die Forderung zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens. „Die Menschen wollen nicht länger zuhören, wie fossile Zerstörung in immer neuen Märchen schöngeredet wird: Statt die Klimakrise durch Kohleverbrennung wie in Lützerath weiter anzuheizen, muss die Bundesregierung endlich anfangen, die Emissionen in allen Sektoren rapide zu senken“, so Konstantin von Fridays for Future.