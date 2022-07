Die Weimarer Tafel sucht dringend Helfer

Weimar. Dem Lebensmittelbereich und dem Kühltransporter fehlen Ehrenamtliche. Was muss jemand mitbringen, um eine gute Unterstützung zu sein?

Von einer Notsituation in die andere gerät in diesem Jahr die Weimarer Tafel. Zu Jahresbeginn fehlte es an Lebensmitteln. Die erhält die Tafel inzwischen in großer Menge. Jetzt sind es die ehrenamtlichen Helfer, die fehlen, um die Lebensmittel zu sichten, zu sortieren und auszugeben. Tafelchef Marco Modrow richtete jetzt einen dringenden Appell an Weimar.

Hintergrund ist die mit dem Überfall auf die Ukraine und der Flucht von Millionen Menschen auch in Weimar stark gewachsene Zahl an Tafelgästen. Vor dem Krieg kamen 1400 Erwachsene und 700 Kinder regelmäßig zur Lebensmittelausgabe. Jetzt werden rund 700 der 850 ukrainischen Kriegsflüchtlinge ebenfalls mit günstigen Lebensmitteln an der Weimarer Tafel versorgt.

Den Aufwand für Vorbereitung und Ausgabe hat das erhöht. Etwa 20 der 35 Ehrenamtler, welche die Tafel regelmäßig unterstützen, stehen für den Lebensmittelbereich zur Verfügung. Die anderen kümmern sich um das Sozialhaushaus und die Kleiderkammer.

Zehn regelmäßige Helfer im Lebensmittelbereich, schätzt Modrow, braucht die Tafel unbedingt. Die Arbeit erfolgt montags bis freitags zwischen 8 und 15 Uhr. Willkommen ist auch, wer sich für regelmäßige Einsatze an einem oder mehreren Wochentagen entscheiden kann. „Nur einmalige Hilfe durch Einzelpersonen nutzt wenig. Dann ist der Aufwand zur Einweisung größer als die Unterstützung“, wirbt Modrow um Verständnis.

Dringend gebraucht werden ebenfalls ehrenamtliche Fahrer für den Lebensmittel-Kühltransporter. Zwei junge Leute hatten sich zuletzt zwei, drei Wochen bereit gestellt, erinnert sich Marco Modrow. Dann sei ihnen die Arbeit von Montag bis Sonnabend zwischen 7 und 13 Uhr doch zu viel geworden. Auch mit geflüchteten Menschen sucht die Weimarer Tafel das Gespräch. Noch seien aber die Sprachbarrieren und das fehlende Verständnis für das deutsche Tafelsystem nicht überwunden, schildert Tafelchef Marco Modrow.