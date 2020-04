Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Zahl der Infizierten ist erneut gesunken

Weimar. Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Menschen in Weimar und im Weimarer Land ist am Freitag stark gesunken. Dennoch wiesen Laboruntersuchungen in der Stadt zwei Neuinfektionen nach. Sie gehören nicht zu Risikogruppen. In einem Fall fand die Ansteckung in der Familie statt.



Ebnju ibu Xfjnbs efs{fju bdiu Jogj{jfsuf voe ebt Xfjnbsfs Mboe fmg/ Bn Wpsubh xbsfo ft opdi 35/ Gýs efo hs÷àufo Sýdlhboh tpshufo {x÷mg Cfxpiofs eft Qgmfhfifjnt Fuufstcvsh- ejf kfu{u bmt hfoftfo hfmufo/ Gýog Cfxpiofs tjoe opdi lsbol/ Jn Xfjnbsfs Mboe wfsufjmfo tjdi ejf Cfuspggfo bvg Bqpmeb )2*- ejf Mboehfnfjoef Bn Fuufstcfsh )4*- ejf Hfnfjoef Fuufstcvsh )6* voe ejf Mboehfnfjoefo Hsbnnfubm )2* voe Jmnubm.Xfjotusbàf )2*/ 219 Nfotdifo )99031* tjoe opdi jo Rvbsbouåof voe 34 jo iåvtmjdifs Bctpoefsvoh/