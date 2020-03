„Die Zeiten ändern sich“

Gleich zwei Ausstellungen eröffnet die ACC-Galerie am Freitag: Anselm Graubners Fotografien lassen zurück in die Wendezeit blicken. Von Wörtern, Bildern und Wortbildkunst erzählen die Arbeiten der drei Stipendiaten des 25. Internationalen Atelierprogramms 2019 der ACC-Galerie und der Stadt Weimar. Tsuyoshi Anzai aus Japan, der Mexikaner Victor del Oral und Linda Pense aus Leipzig zeigen ihre im Bauhausjahr entstandenen Arbeiten. Auch in den Werken vieler Bauhauskünstler spielen sprachlich-schriftliche Formen der Darstellung und Reflexion eine besondere Rolle, erinnerte ACC-Galerist Frank Motz bei Vorstellung der Künstler am Mittwoch.

Tsuyoshi Anzai interessierte, wie Wörter die Art und Weise steuern, wie wir Bilder und Objekte betrachten. Er hinterfragte nach eigener Aussage den Grad der Manipulation durch Werbung und Plakate. Linda Pense beschäftigte sich mit Sprache als modulierte Luft, die wie die Zaubersprache des Luftgeistes Ariel in Shakespeares „Sturm“ Atmosphäre und Wirklichkeit formt. Sie erinnert daran, dass „Der Sturm“ in Weimar anno 1771 erstmals ins Deutsche übersetzt worden war. Ihre Aufzeichnungen von Ariels luftig-strömendem Zaubersprech laden ein, „unsere Sprache als etwas Neues zu entdecken“.

Victor del Oral nahm sich ein „weimarspezifisches Thema“ vor und setzte sich mit nur einer Persönlichkeit auseinander, nämlich dem Philosophen Friedrich Nietzsche und seinem langen Schweigen. Er zeigt seine Lecto-Skulpturen. Ein Film ruft del Orals bizarre Performance „Better not to speak“ im Alten Funkhaus Weimar (Nietzsche-Gedächtnishalle) an der Humboldtstraße im Oktober in Erinnerung.

Zu erleben sind drei künstlerische Positionen zu einem Thema. „Ohne das Programm hätten die Künstlerinnen und Künstler niemals zu uns und wir nicht zu ihnen gefunden. Das Programm schult unseren Blick von Weimar aus nach draußen“, sagt Frank Motz. „Im Prinzip ist der Einsatz, den wir, Stadt Weimar und ACC-Galerie, in die Waagschale werfen, sehr klein und die Wirkung sehr groß.“

Den Blick in die jüngste Vergangenheit dagegen schärft eine Etage höher die Ausstellung mit Fotografien von Anselm Graubner. Der damals 21-jährige Bildjournalismus-Student kehrte 1989 aus Düsseldorf in die DDR zurück, die er acht Jahre zuvor mit seiner Familie verlassen hatte. In der Thüringischen Landeszeitung fand er eine Redaktion, die seine fotografischen Beobachtungen täglich publizierte. Aus seinem Fotoarchiv mit rund 10.000 Schwarzweiß-Fotografien, die zwischen Dezember 1989 und April 1990 entstanden, wählte er 100 aus und lässt die Betrachter teilhaben an jenem epochemachenden Zeitenwechsel. Er fotografierte bei Demos, in Betrieben und auch in der Denstedter Mühle, Stadtansichten und Straßenszenen, Besuche von Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher und die Reaktionen der Bürger.

13. März, 19 Uhr, Eröffnung der Ausstellung „Kunstbild : Wortkunst“; um 20 Uhr wird die Ausstellung „Die Zeiten ändern sich“ eröffnet. Zu sehen sind die Ausstellungen bis zum 3. Mai.