Dieb stiehlt Tasche vor Hauseingang, Unbekannte zerschlagen Porzellan - Die Polizeimeldungen aus Weimar

Mehrere Diebe waren am Pfingstwochenende in Weimar unterwegs (Symbolbild).

Weimar. Während ein Mann am Sonntagabend einen Parkplatz suchte, stahl ein Dieb seine Tasche. Das und weitere Polizeimeldungen aus Weimar.

Ein Mann hat am Sonntag gegen 23.20 Uhr in der Marcel-Paul-Straße in Weimar sein Auto entladen. Laut Polizei stellte er eine Tasche vor dem Eingang des Mehrfamilienhauses ab und begab sich auf die Suche nach einem Parkplatz.

Nachdem der Mann zum Hauseingang zurückkehrte, habe er bemerkt, dass die Tasche verschwunden war. Eine Suche nach der Tasche oder Zeugen in der näheren Umgebung sei erfolglos geblieben. In der Tasche haben sich neben Personaldokumenten auch eine Brieftasche mit verschiedenen Bankkarten, Haus- und Wohnungsschlüssel sowie Bargeld in Höhe von 800 Euro befunden.

Unbekannte zerschlagen auf Diebestour Porzellan

Unbekannte haben am Montag zwischen 12.45 und 13 Uhr versucht, aus einem Haus in der Kleinen Kirchgasse Porzellan zu stehlen. Laut Polizei hielt sich die Bewohnerin des Hauses zu dem Zeitpunkt nebenan in einer Ferienwohnung auf und hörte ein Klirren.

Die Täter haben das Gebäude durch die nicht verschlossene Haustür betreten und wollten aus einer Glasvitrine Porzellan stehlen. Dabei habe sich einer der gläsernen Einlegeböden gelöst und sei zusammen mit dem Porzellan zu Boden gefallen. Dadurch wurden mehrere Teile des Geschirrs beschädigt. Aufgrund des Lärms haben die Unbekannten die Tat abgebrochen und sich entfernt. Es sei ein Sachschaden von rund 1100 Euro entstanden.

Mann klaut Bier aus einer Tankstelle

Ein Mann hat am Montag gegen 07.40 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Rießnerstraße in Weimar betreten. Laut Polizei entnahm er dort ein Sixpack Bier und verließ den Verkaufsraum, ohne zu zahlen. Als eine Mitarbeiterin den Unbekannten ansprach, rannte er Richtung Buttelstedter Straße davon. Die Aufzeichnung der Videoüberwachung werde von der Polizei überprüft.

Unbekannte hebeln Haustür auf und stehlen Fahrrad

Unbekannte haben sich zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr, mit einem Stemmeisen Zugang zu einem Wohnhaus am Buchenwaldplatz verschafft. Laut Polizei stahlen sie aus dem Keller ein Fahrrad. Das Diebesgut habe einen Wert von rund 450 Euro. An der Hauseingangstür sei Sachschaden entstanden.

