Diebe brechen in Weimar in vier Keller ein

Diebe haben am Sonntag ein Wohnhaus in der Humboldtstraße in Weimar heimgesucht. Sie haben vier Kellerboxen aufgebrochen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Vermutlich wurden mit einem Bolzenschneider die Vorhängeschlösser zerstört und die Keller durchsucht. Entwendet wurde lediglich Modeschmuck im Wert von rund 50 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.