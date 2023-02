Diebe klauen in Weimar Waschmaschine - Polizei bittet um Hinweise

Weimar. Diebe haben in Weimar eine Waschmaschine gestohlen. Das Gerät verschwand aus dem Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. Die Besitzerin hatte nichts mitbekommen - bis sie waschen wollte.

Ihren Augen wollte am Mittwoch eine 55-jährige Frau aus Weimar Nord nicht trauen, als sie in ihrem Mehrfamilienhaus in den Waschkeller kam. Mit ihrer Schmutzwäsche stand sie vor dem Ort, an dem bis zum vergangenen Wochenende noch ihre Waschmaschine stand. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten die Maschine samt aller Anschlussschläuche gestohlen.

Hinweise auf mögliche Tatverdächtige gibt es bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht, werden aber von der Polizeiinspektion Weimar entgegengenommen.

