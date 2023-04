Diebe stehlen Bargeld aus Nachtschränkchen

Unbekannte drangen in Blankenhain über eine Gartentür in ein Mehrfamilienhaus ein. (Symbolbild)

Blankenhain. Diebe kundschafteten die Wohnung einer Frau im Weimarer Land aus und brachten sie um einen 4-stelligen Bargeldbetrag.

Im Weimarer Land drangen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Wie die Polizei vermutet, haben die Diebe das Objekt zuvor beobachtet.

In Blankenhain am Viehhügel drangen Unbekannte zunächst in den Garten des Grundstücks ein, bevor sie auf der Rückseite des Gebäudes die Tür zum Wohnzimmer aufhebelten.

In der Wohnung angelangt, entwendeten die Diebe 2300 Euro aus einem Nachtschränkchen und stahlen Schmuck in derzeit unbekanntem Wert.

Die Bewohnerin war zur Tatzeit nicht im Haus und informierte die Beamten darüber, dass auch niemand über ihre Abwesenheit Kenntnis besaß. Daraus schlussfolgerte die Polizei, dass die Unbekannten das Gebäude zuvor beobachtet haben müssen.

