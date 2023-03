Diebe stehlen Gartenmöbel in Weimar

Weimar. In der Nacht zu Montag wurden Ausstellungsstücke eines Einrichtungshauses in Weimar gestohlen. Die Diebe hatten es auch auf passende Dekoartikel abgesehen.

Unbekannte Täter schnitten in der Nacht von Sonntag auf Montag den Bauzaun eines Geschäfts in der Rießnerstraße auf. Hinter dem Zaun befanden sich die Ausstellungsstücke des Einrichtungshauses. Die Täter stahlen Gartenmöbel und passende Dekorationsartikel im Wert von etwa 1500 Euro. Anschließend verließen die Täter den Ort in unbekannte Richtung.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.