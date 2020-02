Einbrecher haben in Schöndorf einen Keller geknackt und ein Fahrrad gestohlen. (Symbolbild)

Weimar. Unbekannte haben ein Schloss an einem Keller in Schöndorf geknackt und ein Fahrrad gestohlen.

Diebe stehlen Mountainbike aus Schöndorfer Keller

Unbekannte haben am Mittwochnachmittag einen Keller in Schöndorf geknackt und ein Fahrrad gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, seien der oder die Täter in den Keller eingedrungen und hätten dabei das Vorhängeschloss und die Verriegelung der Kellertür beschädigt.

Die Einbrecher stahlen ein Mountainbike im Wert von etwa 450 Euro.