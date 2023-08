Diebstähle, zu schnelles E-Bike und ein Vorfahrtsfehler mit Folgen: Die Polizeimeldungen aus Weimar und Umgebung

Weimar. In Kranichfeld ist am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Außerdem erwischte die Polizei einen zu schnellen E-Bike-Fahrer. Dies und weitere Meldungen:

Am vergangenen Wochenende gab es gleich mehrere Einbrüche und Einbruchversuche in Kranichfeld und Stedten. So wurde in der Nacht zu Sonntag in ein Einfamilienhaus eingebrochen und Laptops, Tablets, Handy und Bargeld im Wert von 1700 Euro entwendet.

Wie die Polizei schreibt, wurde im Rahmen der Ermittlungen festgestellt, dass in der gleichen Straße auch in zwei Schuppen versucht wurde, einzubrechen. Hier jedoch hatten die Täter keinen Erfolg, es blieb bei einem geringen Sachschaden.

In der Nacht zu Montag ist nahe der Grundschule in Kranichfeld außerdem ein angeschlossenes Fahrrad gestohlen worden. Hier soll es sich um einen männlichen Täter gehandelt haben. Die Polizei bittet um Zeugen.

Ohne Versicherungsschutz für E-Bike unterwegs

Zu schnell kam am Mittwochmorgen einer Streife ein E-Bike in Weimar vor. Es düste laut Meldung der Beamten mit 25 Kilometern in der Stunde ohne Muskelkraft vor sich hin. Dafür jedoch hätte es eine Pflichtversicherung gebraucht, die der 35 Jahre alte Fahrer nicht vorweisen konnte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige geschrieben.

Vorfahrt nicht beachtet

Zu einem Unfall kam es in der Erfurter Straße am Mittwochmittag. Laut Polizeimeldung bog eine 85-Jährige mit ihrem Honda von einem Autohaus kommend auf die Straße ein, ohne den vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Multicar zu beachten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, allerdings waren beide Autos nicht mehr fahrbereit.