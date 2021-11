Diebstahl und hoher Sachschaden - Polizei sucht nach blondem Schläger

Weimar. Die Polizeimeldungen für die Stadt Weimar.

Wildunfall

Am Mittwochmorgen befuhr ein Autofahrer die Ettersburger Straße in Weimar stadtauswärts. Rund 100 Meter nach dem Obelisk überquerte ein Reh die Fahrbahn. Trotz Gefahrenbremsung konnte er eine Kollision mit dem Tier nicht mehr verhindern. Es starb noch am Unfallort. Am Auto entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall

Im Bereich der Baustelle an der Kreuzung Hundewiese/Webicht in Weimar ereignete sich am Mittwochvormittag ein Verkehrsunfall. Laut Polizei war hier der Fahrer eines Lkw aus Richtung Jenaer Straße kommend in Richtung Baustellengelände unterwegs. Aufgrund der nassen Fahrbahn geriet der Lkw davon ab und touchierte seitlich einen dort abgestellten Pkw, wodurch an dessen Fahrerseite ein Schaden von 1000 Euro entstand. Der Schaden am Lkw beläuft sich auf rund 2500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Körperverletzung - Täter hatte blonde Haare

Am Mittwochnachmittag liefen ein Mann und seine Begleitung auf dem Verbindungsweg zwischen Weimar-West und Weimar-Nord. Hier kam ihnen eine unbekannte männliche Person entgegen. Diese soll dann auf den Mann zugegangen sein und ihn unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Anschließend entfernte sich der noch unbekannte Täter in Richtung Weimar-West. Der Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt und zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. Der Täter war ungefähr 175 cm groß, trug eine dunkle Jacke und hatte blonde Haare.

Diebstahl und hoher Sachschaden bei Einbruch

Am Mittwochabend gegen 18.18 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände in Großschwabhausen. Auf dem Grundstück in der Döbritscher Straße befindet sich der Firmensitz zweier Energieversorgungsunternehmen. Die Täter schnitten ein Loch in den Maschendrahtzaun und versuchten anschließend, die Tür von einem der Gebäude aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, legten sie einen Schaltkasten lahm, was zum Auslösen des Alarms führte. Diesem konnten die Täter aber wieder deaktivieren. Im Anschluss drangen sie in das Nachbargebäude ein, indem sie zwei Eingangstüren aufbrachen und anschließend die Räume durchsuchten.

Hier entwendeten sie laut Polizei insgesamt zehn Erdungskabel zum Stückpreis von 1500 Euro. Wahrscheinlich wurde das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert. Dabei wurde das Tor am Haupteingang des Geländes beschädigt. Der Gesamtschaden an zerstörten Türen, abgeschlagenen Bewegungsmeldern, dem zerschnittenen Zaun sowie den entwendeten Kabeln beläuft sich auf rund 30.000 Euro.