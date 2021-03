Dienstwagen für Nordkreis-Bürgermeister

Krautheim. Nach kontroverser Debatte und Zustimmung durch den Stadtrat Am Ettersberg lässt die Verwaltung zurzeit noch einmal Leasing-Angebote aktualisieren.

Der Bürgermeister der Landgemeinde Am Ettersberg bekommt einen Dienstwagen: Nachdem der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung in Krautheim einer entsprechenden Beschlussvorlage zugestimmt hatte, fehlt zur Auftrags-Erteilung an ein Autohaus nur noch grünes Licht der Kommunalaufsicht. Aktuell läuft noch die finale Abfrage der Angebote nach einheitlichen Kriterien: Es geht um einen Leasingvertrag über vier Jahre mit jeweils 20.000 Kilometern Laufleistung, eingerechnet sind zehn Prozent private Nutzung. Die kommt überwiegend durch den Weg zur Arbeit des Bürgermeisters von Großobringen in sein Büro in der Verwaltung in Berlstedt zustande. Bürgermeister Thomas Heß (CDU) dankte in der Stadtratssitzung den Abgeordneten „für die sachliche Behandlung eines sensiblen und emotionalen Themas“.