Diese Tipps gibt die Polizei zum Saisonstart für Motorrad-Fahrer

Zur neuen Motorrad-Saison in Thüringen gibt die Polizei folgende Hinweise.

Motorradfahrer sollen sich nicht nur mit Bedacht und Vorsicht langsam an Fahreigenschaften und Fahrdynamik herantasten. Zudem könne es in der Übergangszeit vor allem in Waldstücken und auf Brücken morgens noch feuchte und glatte Straßenabschnitte geben. Vielerorts sind Straßen noch durch Frost beschädigt, so dass sich teils große und tiefe Schlaglöcher bilden. Diese können genau wie Rollsplittreste für Biker gefährlich werden, heißt es weiter in einer Mitteilung.

Autofahrer können ebenso die Geschwindigkeit und vor allem die Beschleunigung der Motorräder unterschätzen. Selbstverständlich sollte vor den ersten Ausfahrten Maschine und Ausrüstung sorgfältig geprüft werden. Mindestens genauso wichtig sei die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr sowie die mentale und körperliche Vorbereitung auf die ersten Touren und ein gründlicher Check von Technik und Sicherheitsausrüstung.

